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Muğla’da sezon erken açıldı

Muğla’da havanın mevsim normallerinden sıcak gitmesi nedeniyle deniz sezonu erken açıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:05
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Muğla’da sezon erken açıldı

Muğla’da sezon erken açıldı
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İHA
Bodrum, Marmaris, Datça, Dalyan, Akyaka ve Fethiye gibi önemli turistik merkezlere sahip Muğla’da Mart ayı sıcaklık ortalaması 15 derece dolayında seyrederken, Mart ayının son çeyreğinde 2 dereceyi ulaştı.


Hava sıcaklığının artması ile vatandaşlar hafta sonunu sahil kenarında geçirmeyi tercih etti. Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka mahallesinde deniz sezonu açıldı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 13-15 dereceye ulaştığı Akyaka’ya hafta sonu tatili için gelen vatandaşlar hem denize girdi, hem de sahilde ilkbahar güneşinin tadını çıkardı.

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