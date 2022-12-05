Sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, Yatağan Konak Mahallesi 156. Sokakta dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, C.K. M.B. A.D. ve K.Y. isimli 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Yatağan Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kumar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.