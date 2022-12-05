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Sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

Muğla’da sokak ortasında kumar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:22
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Muğla'da sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
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İHA’nın haberine göre, Yatağan Konak Mahallesi 156. Sokakta dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, C.K. M.B. A.D. ve K.Y. isimli 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Yatağan Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kumar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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