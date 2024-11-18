Muğla'da tehlikeli yolculuk: Scooter'a koltuk yükledi

Kaynak: DHA
Muğla'da tehlikeli yolculuk: Scooter'a koltuk yükledi

Muğla'da, Oğuzhan Bostan'a daha önce alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine 2 yıl el konulmuştu. Elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı.

Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Bostan, ev koltuklu scooter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

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