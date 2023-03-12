12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı

Muğla'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı

Muğla'da bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:47
Takip Et

Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gökçe mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.F. (23) idaresindeki 48 AKU 215 plakalı ticari araç sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza sonrası sürücü B.F. kendi imkanları ile araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde yolcu konumunda bulunan yaralı M.F.'yi (19) çıkartıp ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
5
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
6
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿İran'dan ayrılıkçı
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.