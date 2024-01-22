Muğla’da uzuvları kesilmiş bir ceset bulundu

Kaynak: İHA
Muğla’da uzuvları kesilmiş bir ceset bulundu
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, uzunları bulunmayan bir kadın cesedi bulundu.

Karadan ulaşımı bulunmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu sahilinde, uzuvları kesik durumda bir kadın cesedi bulundu. Balık avlamak için bölgeye giden bir kişi, karaya vuran cesetle karşılaşınca ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bir kadına ait olduğunu ve bazı uzuvlarının kesildiğini belirledi. Ceset, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Söz konusu cesedin, bir kaçak göçmene ait olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

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