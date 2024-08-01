Muğla'da yangın

. Metruk bir binada oturan bir vatandaşın kuru otları temizlemek için ateş yaktığı ve yangının bu nedenle başladığı tahmin ediliyor. Yangın ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle bölgeye üç helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin sık sık sorti yapması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın alanında, arazöz ekipleri ve helikopterlerle soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, yangınla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.