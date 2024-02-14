Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Gazi Bulvarı Kapalı spor salonu karşısında K.A.Ç isimli sürücünün kontrolündeki 4 KJ 7652 kamyonet dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen S.H.K adlı vatandaşın yönetimindeki 07 LR 375 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

aw142026-01.jpgÇarpışma sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü S.H.K Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü K.A.Ç ise gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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