Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Gazi Bulvarı Kapalı spor salonu karşısında K.A.Ç isimli sürücünün kontrolündeki 4 KJ 7652 kamyonet dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen S.H.K adlı vatandaşın yönetimindeki 07 LR 375 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü S.H.K Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü K.A.Ç ise gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

