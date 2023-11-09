Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda saat 10.30'da kaza meydana geldi.

Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen 48 DC 747 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti. Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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"FREN YAPMAYA FIRSAT BIRAKMADI"

Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsün yedek şoför Selim Açıkgöz, "Otobüste 10 yolcu vardı. Sol şeritten ilerliyorduk. Otomobil sağ şeritten gelip, otobüsün önüne geçti. Bize fren yapmaya fırsat bırakmadı. İkimiz de aynı istikametten geliyorduk" dedi.

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