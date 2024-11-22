Muğla'da zeytinyağı denetimi

Muğla'da Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda kontrol görevlileri, Fethiye'de zeytin ve zeytinyağı sektöründe denetimler gerçekleştirerek taklit ve tağşişe geçit vermedi. Zeytinyağı üretim ve satışı yapan 193 işletmede yapılan kontrollerde toplanan numuneler, Türk Gıda Kodeksine uygunluk denetimi için laboratuvara gönderildi.

Denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, her zaman güvenilir ve sağlıklı gıda sunmak için sahada aktif olarak görev yapmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde sahtecilik yaptığı tespit edilen firmaların resmi web sitesinde ifşa edileceği bilgisi verildi.

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Bu denetimlerin, zeytinyağı tüketicilerinin güvenliğini sağlamak ve sektördeki sahtecilik faaliyetlerine karşı caydırıcı bir etki oluşturmak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Fethiye'deki bu tür kontrollerin artarak devam etmesi bekleniyor.