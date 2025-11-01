Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybeden, Türkiye Kupası'nda ise 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yı elemeyi başaran Muğlaspor yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda hakem Burak Akdağ'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Muğlaspor, uzun süredir devam eden stadyum tadilatı nedeniyle zorunlu bir deplasman serisi yaşamıştı. Stadyumun tek tribününün tamamlanmasıyla birlikte yeşil-beyazlılar, 4 maç aradan sonra kendi evine dönmenin heyecanını yaşıyor.

Tadilatın sona ermesiyle birlikte Muğlasporlu futbolcular, uzun bir aranın ardından ilk antrenmanlarını da Muğla Atatürk Stadyumu'nun zemininde gerçekleştirdi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş ilk kez Muğla'da sahaya çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza kavuşacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.