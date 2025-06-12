Muğlaspor'da Menaf Kıyanç yeniden başkan seçildi

Toplantının divan başkanlığını ise Mehmet Ali Demirbaş üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ile mali raporları okunarak onaya sunuldu. Kongrede konuşan Menaf Kıyanç, sadece sportif başarıyla değil, tüm Muğla'nın bir araya gelerek oluşturduğu güçlü birlik ruhuyla hareket ettiklerini belirterek "Şampiyonluk sonrası bir yıl daha zamanımız olmasına rağmen, bu kongreyi birlik hedefiyle gerçekleştirdik. Valimizden bu kenti yönetenleri aynı masada buluşturmalarını rica ettik. Muğla'nın olmayan lobisini oluşturmak adına atılan bu adım, en az şampiyonluk kadar kıymetli" dedi.

"YENİ STAT TALEBİMİZİ İLETTİK"



Kıyanç, kulübün hiçbir kişiye borcu olmadığını belirterek, "Muğlaspor'un geçen sezon ne stadı vardı, ne tribünleri, ne de sponsoru. Buna rağmen şampiyon olduk. Kurban Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızla Okluk Koyu'nda görüştük, yeni stat talebimizi ilettik ve bu süreçte önemli bir destek aldık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler tadilata alındı, artık otel konforunda tesislerimiz olacak" diye konuştu.



"HEDEFİMİZ BİRİNCİ LİG"

Yönetim kurulunu oluşturma sürecinde tüm ilçelere ulaştıklarını ifade eden Başkan Kıyanç, "Yıllardır Muğlaspor'un tüm Muğla'nın takımı olduğunu söylüyorduk. Bu yıl bunu hayata geçirdik. Muğla merkezli bir yönetim yerine, Muğla'yı seven ve bu şehirde yaşayan iş insanlarını yönetimimize dahil ettik. Önce birlik dedik, şimdi hedefimiz birinci lig" dedi.



YENİ YÖNETİM KURULU

Menaf Kıyanç başkanlığındaki Muğlaspor'un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammet Ali Bahçeyaka, Abdullah Eskihisarlı, Abdurrahman Şakıroğlu, Ahmet Ertem, Ahmet Niyazi Çağlar, Barış Yayman, Caner Torunoğulları, Durmuş Ali Öztürk, Ege Erman Tölek, Erhan Çetinkaya, Gül Tütüncü, Hüseyin Aykal, Hüseyin Özcan, İdris Akgül, İhsan Çakar, Kemal Kaban, Mahmut Koray Türkan, Muhammet Sevinç, Murat Türköz, Nacide Baş, Özcan Saygın, Serhat Saran, Süleyman Çulha, Şenol Çiçek, Tahir Ünsal ve Turgay Özlü.

