Muğla’ya Mart ayında kar yağdı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Göktepe Dağı ile Gökçukur Yaylası'nda yağan kar sonrasında adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Taner Genel "Yüksek basınçtan dolayı ılıman ve kurak gittiği kış ayında adeta ilkbaharı yaşadık. Mart ayının girmesi ile ülkemize alçak basınçtan dolayı kar yağışlarının etkili olduğu yüksek kesimlerde adeta kartpostallık görüntü sergilendi. Ben de doğa fotoğrafçısı olarak bu manzara karşısında bu anları ölümsüzleştirmek istedim. Bu kış kar yağışı yönünden çok kurak geçti. Buruk bir kış ayı yaşıyoruz kış karsız olmaz" dedi.