Muhabir Nejat İşler’e kafa atmıştı! Beyaz TV’den flaş karar

Ünlü oyuncu Nejat İşler ile muhabir Tarık Eker arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Beyaz TV muhabir ile yollarını ayırdı.

10 Gün Üçlemesi’nde rol alan Nejat İşler, geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi. Alkolün etkisiyle kameralara yakalanan ünlü oyuncu, muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenip tersledi. Muhabirlerin sorularına sinirlenen İşler küfürler savurup hakaret etmişti. O anlar kameralara yansıdı.

MUHABİR KAFA ATTI

Olay sırasında Beyaz TV muhabiri Tarık Eker, Nejat İşler’e kafa attı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İşler’in muhabire bağırarak “Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi?” dediği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ

Kavganın ardından dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarık Eker, kamuoyundan özür diledi. Eker, Nejat İşler’in kendisine ve kızına küfrettiğini iddia etti.Bu nedenle öfkesine yenildiğini kafa attığını söyledi.

BEYAZ TV YOLLARINI AYIRDI

Bugün yaşanan yeni gelişmede, Beyaz TV muhabir Tarık Eker ile yollarını ayırdı. Eker’in sosyal medya hesabındaki “Beyaz Magazin” ibaresini ve programla ilgili görselleri kaldırdığı görüldü. Kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

