Başörtülü muhabire hakaret ettiği iddia edilen kadın, serbest bırakıldı

Beşiktaş'ta, televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj yaptığı sırada hakaret ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Aylin A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan, ocak ayında yaz meyvelerinin tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için bir manava gitti. Röportaj yapmak için bir kadın müşteriye mikrofon uzatan muhabir tepkiyle karşılaştı.

Adının Aylin A. olduğu öğrenilen müşteri, Meryem Nas Mercan'a yönelik 'Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz, sizi mahkemeye veririm, benden izin aldınız mı, sizi davalık edeceğim' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine muhabir röportaj yapmaktan vazgeçerken aralarında tartışma başladı.

TARTIŞMA BİR SÜRE KAMERA KARŞISINDA DEVAM ETTİ

Aylin A., tartışma sırasında iddiaya göre Mercan'a hitaben başörtüsüne yönelik sözler söyledi. Bunun üzerine, Meryem Nas Mercan, kameraman arkadaşının kamera kaydını başlatmasının ardından manavdan ayrılmak üzere olan Aylin A.'yı durdurarak başörtüsüne laf edip etmediğini sordu.

Aylin A. 'hayır' şeklinde cevap verirken, muhabir başörtüsüne laf edildiğini iddia ederek çekime devam etti. Kameranın önünde bir süre devam eden tartışmanın ardından Aylin A. manavdan ayrıldı. Meryem Nas Mercan, yaşananların ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Aylin A. hakkında 'başörtüsüne hakaret ettiği' gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Kimliği belirlenen Aylin A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde "Sebze fiyatları konuşuluyordu. Muhabir soru soruyordu, konuşuyordu. Ben de, o sırada, bir anlık sinirle söyledim" dediği öğrenilen Aylin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Aylin A. 'Hakaret' suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Aylin A. haftada bir kez en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)