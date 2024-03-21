Muhabiri şehit oğluna benzetti birbirlerine sarılıp ağladılar. Röportajda gözyaşları sel oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Muhabiri şehit oğluna benzetti birbirlerine sarılıp ağladılar. Röportajda gözyaşları sel oldu
Şehit annesi, muhabiri şehit oğluna benzeterek dakikalarca sarıldı. Sonrasında ikisinin gözyaşlarına boğulması dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, sokak röportajları yapan bir muhabir, mikrofonu bir kadın seçmene uzattığında beklenmedik bir duygusal an yaşandı.

Şehit annesi, muhabiri şehit oğluna benzeterek dakikalarca sarıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

Bu duygusal buluşma, izleyenlerin de gözlerini yaşarttı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Beykoz'da yapılan röportaj sırasında, muhabir ve şehit annesi arasındaki bu samimi anlar, seyircilerin kalplerini sızlattı ve birçok kişinin duygularına tercüman oldu.

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