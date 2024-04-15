Muhalefet liderinden yumruklu saldırı. Parlamentoda ortalık karıştı

Kaynak: Oda TV
Muhalefet liderinden yumruklu saldırı. Parlamentoda ortalık karıştı
Gürcistan parlamentosunda "yabancı ajanlar" hakkındaki tartışmalı tasarının görüşülmesi esnasında tansiyon yükseldi. "Vatandaş Partisi" lideri Aleko Elisashvili, parlamento çoğunluğunun lideri Mamuka Mdinaradze'ye saldırıda bulundu.

Gürcistan'da, geçtiğimiz yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da adlandırılan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamentonun hukuk komitesinde görüşülmesine devam ediliyor.

İktidar partisince bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına tepki gösteren muhalefet partilerinin milletvekillileri, komite oturumunda yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.

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Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekillileri, yasanın onaylanmaması gerektiğini belirtti. Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda söz konusu yasa tasarısını tanıttı.

Muhalefetteki "Vatandaşlar" partisinin milletvekilli ve yasa tasarısına tepki gösteren Aleko Elisaşvili, konuşma yapan Mdinaradze'ye yumruklu saldırıda bulundu.

Kavgadan dolayı ara verilen oturum birkaç dakika sonra sürdü.

Ayrıca, yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması başkent Tiflis'teki Parlamento binasının giriş kapısının önünde protestolara neden oluyor.

Sabah erken saatlerde bir araya gelen göstericiler, "Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" sloganları attı.

Göstericiler, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.

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Protesto gösterisi sürerken, parlamento çoğunluğu lideri Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu vurgulayan Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu ifade eden Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını belirtmişti.

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