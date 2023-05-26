Muhalefet liderlerinin eşlerinden mesaj var: Sandığa sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 2 gün kaldı. Millet İttifakı liderlerinin eşleri yayımladıkları video ile "sandığa sahip çıkma" çağrısı yaptı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, çağrı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu 'sandığa sahip çıkma' mesajı verdi.

"SANDIĞA SAHİP ÇIKALIM"

Selvi Kılıçdaroğlu, çağrı videosunu şu ifadelerle paylaştı:

"Sevgili kadınlar, hepimizin özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir ülke için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım."