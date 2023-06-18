Muhalefet, muhalefeti bıraktı mı? Ne oluyor size? Milletin en az %48’i muhalifsiniz diye size oy verdi; şimdi seçmenlerinizi ortada bırakıverdiniz.

Memlekette akıl almaz işler oluyor. Dolar gittikçe yükseliyor, pahalılık el yakıyor. Millet geçinemez durumda. Yoksul ve perişan. Ama muhalefette tık yok. Seçimlere kadar mıydı muhalefetiniz?

Ekonomik konuları, enflasyonu herkes yazıyor, söylüyor. Sadece muhalefet susuyor.

Ülkenin yalnız ekonomik sorunları mı var? İktidar yeni anayasa diye tutturdu; bunun için söyleyecek sözünüz yok mu?

“Ama montaj, ama şu, ama bu.” Hakkınızdaki montaj görüntülerini sineye mi çektiniz? Montaj videolarla yürütülen seçim kampanyasını sineye mi çektiniz?

Bakanlıktan istifa etmeden bakanlık imkânlarıyla yürütülen seçim propagandalarını sineye mi çektiniz? Devletin televizyonunda iktidara ayrılan saatlerle muhalefete ayrılan saatler arasındaki eşitsizliği sineye mi çektiniz? Bütün bunları sorgulamayacak mısınız? Bunları delilleriyle, görüntüleriyle birlikte sürekli gündeme getirip “Bu şartlarda yapılan seçimler meşru sayılabilir mi?” diye sormayacak mısınız?

Neler oldu size, niçin sustunuz? Yoksa sizde mi makam mevki peşine düştünüz? Ortalığı ayağa kaldırmanız gerekirken birbirinizin ayağına kurşun sıkmaya başladınız. Tamam, parti içinde meseleleriniz var ama günde birkaç defa başınızı kaldırıp sesinizi yükseltecek zamanınız da mı yok?

Mülteci / kaçak rezaletleri sürüp gidiyor; bu gidişe karşı kim duracak? Vatandaşın yalnız karnı aç değil, memleket elden gidiyor, diye canı yanıyor? Bu memleket Suriyelinin mi olacak, Afgan’ın mı olacak, diye kara kara düşünüyor; onun acı duygularına kim tercüman olacak?

Laiklik de orasından burasından çekiştirilip duruyor. Ortalık tarikatlara, cemaatlere bırakılmış durumda. Şeyhlerin gösterişli karşılanmaları, caddelerde uçuşan, sallanan sarıklar, cüppeler, lüks arabalarla konvoylar oluşturan din simsarları; güzel dinimizi, ahlaka dayanan dinimizi istismar eden, kendilerine mahsus akıl almaz görüşlerini, eylemlerini din diye pazarlayan tüccarlar… Okullarımıza kadar sokulan tarikat vakıfları… Bütün bunlar, her gün gözümüzün önünde olup dururken siz kendi derdinize düşmüşsünüz. Kaldırın başınızı, yükseltin sesinizi, millet sizden muhalefet bekliyor.

Yakında mahalli seçimler olacak, bu da mı umurunuzda değil? Ciddi, sürekli; yalanları, iftiraları, eşitsizlikleri gözlere sokucu, beyinlere yerleştirici bir muhalefetle mahalli seçimleri kazanmaya çalışmak varken; bütün enerjinizi bunun için sarf etmeniz gerekirken siz birbirinizi yiyorsunuz. Kaldırın başınızı, etrafınıza bir bakın ve size oy veren seçmenin nasıl kahrettiğini bir görün lütfen.

Mahalli seçimlerde yurt dışında yaşayan vatandaşlar da oy kullanmayacak. Ciddi, sürekli bir muhalefetle, geçen iki seçimde yaşananlardan alınan tecrübe ile mahalli seçimleri kazanma ihtimali yüksek. Mahalli seçimleri öyle oranlarla kazanmalısınız ki iktidarda bir güven sorunu oluşmalı.

Bir seçmen olarak beni partinizin içindeki şu veya bu hizip ilgilendirmiyor, ben muhalefet bekliyorum; ahlaksızlıkları, hırsızlıkları, her türlü kötü gidişi sürekli sergileyecek, teşhir edecek bir muhalefet bekliyorum.