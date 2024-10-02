Muhalefette tüm hesapları altüst edecek anket 'Yüzde 72'si kime oy verecek?'

Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankette Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72 çıkarak dikkat çekti. Olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 23.1 olarak belirlendi.

Metropoll Araştırma şirketi anketlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin kurucusu Özer Sancar, X hesabı üzerinden ‘Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusunu vatandaşa yönelttiklerini ve aldıkları sonucu paylaştı. Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72 çıkarken, olmadığını düşünenlerde bu oran 23.1 olarak tespit edildi.

Siyasi partililere göre ise; AKP’lilerin yüzde 65.8’i, CHP ve İYİ Partililerin yüzde 75’i, MHP’lilerin yüzde 72’si, DEM Partililerin yüzde 81.4’ü ülkede muhalefet boşluğu olduğunu belirtiyor.

CHP’lilerden yüzde 25’i muhalefet boşluğu olmadığını düşünürken, bu oran AKP’de yüzde 26.2, MHP’lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23.9, DEM Partilerde bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıktı. Akıllarda olan bir soru ise 'kime oy verecekler' oldu.