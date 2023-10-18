Muhalefetten Ünal Aysal'a aday ol baskısı. Galatasaray'da dengeleri değiştirecek talep

Galatasaray’da yönetimden memnun olmayan kulüp içi muhalefet Dursun Özbek’e karşı kazanabilecek adayını buldu.

BAŞKAN OL BASKISI

Gsgazete’nin haberine göre, muhalefet Drogba, Sneijder gibi 'çilek transfer' politikalarıyla tanınan Ünal Aysal’a başkan adayı olması için baskı yapıyor.

GÜÇLÜ LİSTEYLE KAZANABİLİR

Ünal Aysal’ın olası bir seçime Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk ve Ozan Korkut gibi isimleri listesinde bulundurması halinde seçimi kazanabileceğine inanılıyor.

SICAK BAKMIYOR

Haberde ayrıca yapılan bu baskılara rağmen Ünal Aysal’ın aday olmaya sıcak bakmadığı ve mevcut yönetimin başlattığı projeler tamamlanmadan muhalif gözükmenin doğru olacağına inanmadığı ifade edildi.