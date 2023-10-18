Muhalefetten Ünal Aysal'a aday ol baskısı. Galatasaray'da dengeleri değiştirecek talep

Dursun Özbek yönetiminden memnun olmayan Galatasaray muhalefeti başkan adayı olması için Ünal Aysal'a teklif götürdü.

Muhalefetten Ünal Aysal'a aday ol baskısı. Galatasaray'da dengeleri değiştirecek talep

Galatasaray’da yönetimden memnun olmayan kulüp içi muhalefet Dursun Özbek’e karşı kazanabilecek adayını buldu.

BAŞKAN OL BASKISI
Gsgazete’nin haberine göre, muhalefet Drogba, Sneijder gibi 'çilek transfer' politikalarıyla tanınan Ünal Aysal’a başkan adayı olması için baskı yapıyor.

GÜÇLÜ LİSTEYLE KAZANABİLİR
Ünal Aysal’ın olası bir seçime Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk ve Ozan Korkut gibi isimleri listesinde bulundurması halinde seçimi kazanabileceğine inanılıyor.

SICAK BAKMIYOR
Haberde ayrıca yapılan bu baskılara rağmen Ünal Aysal’ın aday olmaya sıcak bakmadığı ve mevcut yönetimin başlattığı projeler tamamlanmadan muhalif gözükmenin doğru olacağına inanmadığı ifade edildi.

Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Magazin
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti Dünya
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı Gündem
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi Dünya
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı Spor
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı Magazin
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı