Muhalif liderin ölümünden sonra Kremlin'den ilk açıklama

Ptin'e muhalif kişiliğiyle tanınan ve cezaevinde ölü olarak bulunan Navalny'nin ölüm haberlerine ilişkin Kremlin'den ilk değerlendirme geldi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Navalny'nin ölümünden haberdar olup olmadığı" sorusuna Peskov, "Evet, kendisine bilgi verildi. Sağlık görevlileri bununla ilgilenecek. Bildiğimiz kadarıyla, mevcut tüm kurallara uygun olarak, Federal Cezaevi Servisi tüm kontrollerden sorumludur. Bu konuda Federal Cezaevi Servisi'nin izlediği belirli bir dizi kural var" yanıtını verdi.

Navalny'nin ölümüne ilişkin "pıhtı attığı" yönündeki iddialara yönelik Peskov, "Bilmiyorum. Bunu öğrenmek sağlık görevlilerine bağlı" dedi.