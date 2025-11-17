2026 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Meclis’teki bütçe görüşmelerinde dün sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın oldu.

Bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, maddi imkansızlıklar nedeniyle ailelerin çocuk sahibi olmaktan çekindiğini, dünyaya getirilenlerin de okula aç gittiğini anlattı.

“GENÇ TÜRKİYE’Yİ YAŞLANAN BİR ÜLKEYE ÇEVİRDİNİZ”

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; CHP’li Serkan Sarı, “Asıl mesele maddi imkansızlıklar, millet çocuğuna bakamıyor. Aileleri getirdiğiniz duruma bakın. Nüfusu artan bir ülkedeki artışı durduran sizsiniz. Genç Türkiye’yi yaşlanan bir ülkeye çevirdiniz” ifadelerini kullandı.

“MİLLET ÇOCUK BEZİNİ BIRAKTI, ÖNLÜĞE DÖNDÜ”

CHP’li Veli Ağbaba ise “Siz neslimizi yok ediyorsunuz. CHP’yi yok etmeye ayıracağınız zamanı bu işe ayırın. Millet çocuk bezini bıraktı, önlüğe döndü, önlüğe!” dedi. TİP’li Sera Kadıgil ise “Bu ülkede gelecek göremiyorlar, onun için çocuk yapmıyor olabilirler mi?” diye Göktaş’a sordu.

BAKAN TEPKİLERDEN RAHATSIZ OLDU

Bakan Aktaş, vekillerden gelen tepkilerden rahatsız oldu. Göktaş, “Mevzu sadece ekonomik değil. Ama siz olayı yok yoksulluk, yok bilmem ne... Bu pencereden bakarsak bu işlerde ilerleyemeyiz” şeklinde cevap verdi.

ÇOCUK BEZİNİ BIRAKTI

Göktaş, “Doğurganlık ülkemizin beka meselesi. Günümüzde hanelerimizin yüzde 50’sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Bu sorunların çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor” dedi.