Muharrem İnce AKP’li gibi konuştu. Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’ın söylemleriyle yüklendi

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun Amerikalılarla görüştüğünü, İHA'lar ve SİHA'lara çomak soktuğunu iddia ederek, “Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim.” dedi.

Muharrem İnce AKP’li gibi konuştu. Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’ın söylemleriyle yüklendi

Sık sık muhalefeti hedef almasıyla gündem olan Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerikalılarla görüştüğünü iddia ederek "İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor" dedi.

AA'da yer alan haberde, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e gelen İnce, Milli Kuvvetler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda halka hitap eden İnce, Türkiye'nin savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU AMERİKALILARLA GÖRÜŞMÜŞ"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor. Bakın, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP'li milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da?' dedi. Ben yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz 'Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var, o gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Libya tezkeresine 'evet' diyorum. Biz üçüncü yoluz, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan."

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapacağını ve ülkenin zenginleşeceğini sözlerine ekledi.

İnce, konuşmasının ardından partililerle Anafartalar Caddesi'nden Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli'nin önüne yürüyerek halkı selamladı.

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