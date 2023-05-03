Memleket Partisi’nin adayı, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Muharrem İnce'ye büyük şok

Muharrem İnce’nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi’nin Konya’dan milletvekili adayı gösterdiği Ahmet Onur Tekin, cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’a oy vereceğini açıkladı.

Memleket Partisi’nin adayı, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Muharrem İnce'ye büyük şok

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde, Konya Milletvekili Adayı Ahmet Onur Tekin, cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a oy vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğan’a oy verme çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“ÜLKÜCÜ ÜLKÜCÜNÜN ÖZ GARDAŞIDIR"

"Bildiğiniz üzere Sn. Muharrem İncenin daveti ile Ne sağdan Ne soldan Atatürk’ün yolundan diyerek, Memleket Partisi Konya Milletvekili Adayı olarak çıktığım yolda desteklerinizi esirgemediniz. Seçimlere az bir süre kaldı. Bu süreçte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, baştan beri gönülden desteklediğim Sn. Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Tüm gönüldaşlarımı, Memleket Partisi’ne gönül veren kardeşlerimi, büyüklerimi ve değerli hemşerilerimi Sn. Sinan Oğan’a 14 Mayıs Pazar seçim günü oylarınız ile destek vermeye davet ediyorum. Ülkücü Ülkücünün öz gardaşıdır."

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