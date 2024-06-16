Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı. Köylülerle bayramlaştı

Bayram namazını Elmalık Köyü Camii'nde kılan İnce, namazın ardından cami avlusunda sıraya girerek tüm köylülerle tek tek bayramlaştı.

Köy halkıyla bir araya gelen İnce, bayramların tatil olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

İnce, "Ramazan ve Kurban Bayramlarını ben hiçbir zaman tatil olarak görmedim. Tatil olarak görenlere bir şey söylemek istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bir koronada, bir de askerde burada olamadım. Onun haricinde her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda mutlaka burada oldum, kahvaltıyı babamın evinde yaptım. Oğlum da bu geleneği sürdürüyor. Bu geleneklerden kopmamak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DÜNYA BARIŞI VE HUZUR DİLEĞİ

Bayram vesilesiyle tüm Müslümanların bayramını kutlayan İnce, "Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu bayram dünyaya barış, huzur getirsin. Geçim sıkıntısı altında çocuğuna harçlık veremeyen babalara selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

AİLE MEZARLIĞINDA DUA

Bayramlaşmanın ardından köy mezarlığına geçen Muharrem İnce, burada babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında dua eden İnce, sonrasında akrabalarının mezarlarına da giderek dualar okudu.

AİLE ZİYARETİ

Mezarlıktaki ziyaretlerin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine geçen İnce, burada aile üyeleriyle bayramlaştı.