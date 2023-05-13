Muharrem İnce ile ilgili paylaşımlara soruşturma. Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Muharrem İnce ile ilgili paylaşımlara soruşturma. Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter’da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla “şantaj”, “tehdit”, “belgede sahtecilik”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” ile “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 13’ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4’ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

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