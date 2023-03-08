Muharrem İnce'den CHP'nin olası teklifine yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamam

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini belirterek, 'İçinden çıktığım partiyle niye görüşmeyeyim?' dedi.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ana muhalefet partisi listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi önerisine olumlu baktığını söyledi.

Aktaş, İnce ile bu konu hakkında yaptığı görüşmede, “Dereyi görmeden paçayı sıvamam” yanıtını aldığını aktardı.

“DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAM”

Erdoğan Aktaş, Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı Meclis'te ağırladığını bildirdi. Aktaş, Kılıçdaroğlu'nun bu üç siyasetçinin, "Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur" önerisine sıcak baktığını ifade etti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da çok olumlu karşılandı. Şimde CHP temsilcileri Memleket Partisi ile temasa geçecek. Haberi duyar duymaz bin de Muharrem İnce’ye aradım. Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti: 'Dereyi görmeden paçaları sıvamam.' (...)

DAHA ÖNCE NE DEDİ

Uğur Dündar, Habertürk'te katıldığı programda Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Dündar, "Muharrem Bey 'Ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım. İçinden çıktığım partiyle niçin görüşmeyeyim' diyor" dedi.

Dündar, şunları söyledi:

"Ben kendisiyle konuştum. Aranmış değil. Okudum, sayın Altan Öymen ile Hikmet Çetin görüşecekmiş sayın İnce ile. Kendisini aradım, 'Böyle bir görüşme oldu mu?' dedim. 'Hayır, olmadı. Olursa tabii ki görüşürüm, niçin görüşmeyeyim ki?' dedi. 'Görüşmeye sıcak bakarım' dedi."