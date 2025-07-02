Muharrem İnce’den itidal çağrısı: Birleşemezsek yanacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce’den itidal çağrısı: Birleşemezsek yanacağız

Muharrem İnce, X hesabından Madımak ve Leman olayları üzerinden itidal çağrısı yaparken, “2 Temmuz 1993’de yaktılar 1 Temmuz 2025’de yakmaya çalıştılar Aklımızı başımıza almazsak Birleşemezsek hep birlikte yanacağız Unutursak yok olacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi’nin kurucusu Muharrem İnce, partisinden istifa ederek, baba ocağı CHP’ye katılmıştı. İnce, bugün X hesabından Madımak ve Leman olayları üzerinden itidal çağrısı yaptı. İnce, “2 Temmuz 1993’de yaktılar 1 Temmuz 2025’de yakmaya çalıştılar Aklımızı başımıza almazsak Birleşemezsek hep birlikte yanacağız Unutursak yok olacağız” ifadelerini kullandı.

İNCE: BİRLEŞEMEZSEK HEP BİRLİKTE YANACAĞIZ

Baba ocağı CHP’ye geçen Muharrem İnce, X hesabı üzerinden Madımak olaylarının bir fotoğrafını paylaşırken, bir yanda da Leman dergisi protestolarındaki bir kareye yer verdi. İnce, itidal çağrısında bulunarak, “2 Temmuz 1993’de yaktılar 1 Temmuz 2025’de yakmaya çalıştılar Aklımızı başımıza almazsak Birleşemezsek hep birlikte yanacağız Unutursak yok olacağız” yorumunda bulundu.

NELER OLMUŞTU

Leman Dergisi’nin son sayısında dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı. Hemen ardından pek çok isim Leman binasının önünde eylemler gerçekleştirdi. Son olarak Leman’ın o sayısı toplatılmıştı.

MADIMAK OLAYI

2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta gerçekleşen Madımak Katliamı Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a gelen, çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ve sanatçı ile 2 otel çalışanı, Madımak Oteli’nin radikal bir grup tarafından ateşe verilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti. Bu olay üzerinden tam 32 yıl geçti, ama acı unutulmadı.

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