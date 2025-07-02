Muharrem İnce’den itidal çağrısı: Birleşemezsek yanacağız

Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi’nin kurucusu Muharrem İnce, partisinden istifa ederek, baba ocağı CHP’ye katılmıştı. İnce, bugün X hesabından Madımak ve Leman olayları üzerinden itidal çağrısı yaptı. İnce, “2 Temmuz 1993’de yaktılar 1 Temmuz 2025’de yakmaya çalıştılar Aklımızı başımıza almazsak Birleşemezsek hep birlikte yanacağız Unutursak yok olacağız” ifadelerini kullandı.

İNCE: BİRLEŞEMEZSEK HEP BİRLİKTE YANACAĞIZ

Baba ocağı CHP’ye geçen Muharrem İnce, X hesabı üzerinden Madımak olaylarının bir fotoğrafını paylaşırken, bir yanda da Leman dergisi protestolarındaki bir kareye yer verdi. İnce, itidal çağrısında bulunarak, “2 Temmuz 1993’de yaktılar 1 Temmuz 2025’de yakmaya çalıştılar Aklımızı başımıza almazsak Birleşemezsek hep birlikte yanacağız Unutursak yok olacağız” yorumunda bulundu.

2 Temmuz 1993’de yaktılar

1 Temmuz 2025’de yakmaya çalıştılar

Aklımızı başımıza almazsak

Birleşemezsek hep birlikte yanacağız

Unutursak yok olacağız#unutMADIMAKlımda pic.twitter.com/Vg1eKAcC06 — Muharrem İNCE (@vekilince) July 2, 2025

NELER OLMUŞTU

Leman Dergisi’nin son sayısında dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı. Hemen ardından pek çok isim Leman binasının önünde eylemler gerçekleştirdi. Son olarak Leman’ın o sayısı toplatılmıştı.

MADIMAK OLAYI

2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta gerçekleşen Madımak Katliamı Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a gelen, çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ve sanatçı ile 2 otel çalışanı, Madımak Oteli’nin radikal bir grup tarafından ateşe verilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti. Bu olay üzerinden tam 32 yıl geçti, ama acı unutulmadı.