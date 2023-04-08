8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li Hamza Dağ, Muharrem İnce'nin oy oranını verdi. AKP'nin yaptırdığı anketleri açıkladı

AKP'li Hamza Dağ, Muharrem İnce'nin oy oranını verdi. AKP'nin yaptırdığı anketleri açıkladı

AKP'li Hamza Dağ, "Muharrem İnce'nin yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim." dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 03:34
Takip Et

Muharrem İnce'nin oy oranını AKP'li Hamza Dağ verdi

AKP'li Hamza Dağ, Muharrem İnce'nin oy oranını verdi. AKP'nin yaptırdığı anketleri açıkladı
+
Aa
-

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Işık'ın "Memleket Partisi’nin oylarının tamamı Millet İttifakı’ndan mı geliyor, sizin seçmen hala duruyor mu aynı yerde?" sorusuna Dağ "Bizim seçmen duruyor. Bizim adayımız zaten yıllardan beri belli. Yeni bir aday durumu söz konusu değil. AK Parti seçmeni 5 yıllık süre zarfında bizim oylarımızın çıktığı indiği zamanlar oldu. Bu süreçlerde seçmenlere baktığımız zaman bizim seçmenlerin tamamı kararsız durumda bulundu. Seçim yaklaştıkça, kararsız seçmenin bize doğru yöneldiğini görüyoruz. Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var." yanıtını verdi.

"MUHARREM İNCE YÜZDE 10 CİVARINDA KENDİ OYU VAR"

Dağ, partisinin yaptırdığı anketlerde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranın ne kadar görüldüğünü de açıkladı.

AKP'li Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta baktığımızda yok. Şubat'ta 0'lar 1'ler, Mart'tan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
2
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
3
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
4
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
5
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
6
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
7
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Erzurum Nisan ayında beyaza büründü
﻿Erzurum Nisan ayında beyaza büründü
﻿Erzurum Nisan ayında beyaza büründü
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.