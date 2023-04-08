AKP'li Hamza Dağ, Muharrem İnce'nin oy oranını verdi. AKP'nin yaptırdığı anketleri açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Işık'ın "Memleket Partisi’nin oylarının tamamı Millet İttifakı’ndan mı geliyor, sizin seçmen hala duruyor mu aynı yerde?" sorusuna Dağ "Bizim seçmen duruyor. Bizim adayımız zaten yıllardan beri belli. Yeni bir aday durumu söz konusu değil. AK Parti seçmeni 5 yıllık süre zarfında bizim oylarımızın çıktığı indiği zamanlar oldu. Bu süreçlerde seçmenlere baktığımız zaman bizim seçmenlerin tamamı kararsız durumda bulundu. Seçim yaklaştıkça, kararsız seçmenin bize doğru yöneldiğini görüyoruz. Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var." yanıtını verdi.

"MUHARREM İNCE YÜZDE 10 CİVARINDA KENDİ OYU VAR"

Dağ, partisinin yaptırdığı anketlerde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranın ne kadar görüldüğünü de açıkladı.

AKP'li Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta baktığımızda yok. Şubat'ta 0'lar 1'ler, Mart'tan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması."