Muharrem İnce'nin sözcüsünün eşi Beşli Çete'de yönetici çıktı. Twitter'da ortaya çıktı. Hiçbir şey gizli kalmıyor

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medyada Ankara Kuşu adlı kullanıcı Memlekete Partisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre, Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın eşi Sinan Sayan hükümete yakın 5’li çete olarak adlandırılan Kolin’de üst düzey yönetici olarak çalışıyor.

Kullanıcı ilk önce “Muharrem Bey’e sorsanıza parti sözcüsünün eşi hangi şirkette üst düzey yöneticiymiş? Hükümete yakın beşli müteahhitlerden birisiyle alakaları var mıymış? İnşallah isim benzerliğidir” şeklinde paylaşım yaptı.

Sayan işle ilgili kendini tanıttığı bir sitede KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.'de çalıştığını belirtmiş.

Ankara Kuşu adlı kullanıcının yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

İpek Hanım, eşiniz beşli müteahhit olarak bilinen Kolin’de yönetici olarak mı çalışıyor? Yoksa isim benzerliği mi?

Fotodaki kişi ile Kolin’de çalışan kişi aynı kişiyse Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan hanımın eşi Sinan Sayan hükümete yakın ve beşli müteahhit olarak bilinen Kolin’de üst düzey yönetici. Kişiler aynı değilse hem İpek hanımefendiden, hem eşinden, hem de Memleket Partisi’nden özür diliyorum.

MEHMET CENGİZ’İN MUHARREM İNCE’NİN FİNANSÖRÜ İDDİASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçmişte bakanlık yapan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce’nin Beşli Çete'den Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti. Muharrem İnce de Okuyan’ın ifadesini sert bir dille yalanlamış ve iddiasını ispat etmesine fırsat vermek için kendisine dava açacağını açıklamıştı.

BEŞLİ ÇETE

Türkiye siyasi tarihinde son yıllarda sıkça kullanılan tabirler arasında ‘beşli çete’ tanımlaması yer alıyor.

Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘”Beşli çete” olarak adlandırıyor. Bu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi.

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR?

Memleket Partisi Sözcüsü pek Özkal Sayan Ankara'da dünyaya geldi. Sayan, Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Hala Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapıyor.

Sayan şu anda Memleket Partisi sözcüsüdür.