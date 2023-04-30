Muharrem İnceye beklenmedik protesto: 70 yaşındaki annemin ahı var üzerinde

Seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de vatandaşlar ile bir araya gelen Muharrem İnce, beklenmedik protesto ile yüz yüze geldi.

Muharrem İnceye beklenmedik protesto: 70 yaşındaki annemin ahı var üzerinde

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaş hiç beklenmedik şekilde Memleket Partililer ile caddede yürüyüş yapan İnce'yi protesto etti.

"70 YAŞINDAKİ ANNEMİN AHI VAR ÜZERİNDE. BÖLÜCÜ MUHARREM"

Kalabalığın arasından bağırarak kendisini gösteren vatandaş, el sallayarak karşılık veren İnce'ye "Bölücü Muharrem" diye bağırdı.

Beklenmedik protestosu üzerine İnce'ye yaklaşması izin verilmeyen kadın, "70 yaşındaki annemin ahı var üzerinde. Bölücü Muharrem" dedi.

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