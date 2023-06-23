Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' soruşturmasında 5 kişiye hapis talebi

Soruşturma sonucunda 5 kişiye, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘kişisel verileri yasadışı olarak elde etmek veya yaymak’ suçlamalarıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 10 Mayıs'ta Twitter'da yaptığı paylaşımda, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" dediği belirtildi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesine göre; 'Cumhuriyet savcısı, bir suçun işlendiğini öğrenince kamu davası açma kararı vermek için derhal gerçeği araştırır. Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlileri aracılığıyla, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplar ve korur. Ayrıca şüphelinin haklarını da gözetir.' denildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturmada söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen hususlarla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'şantaj', 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resmen soruşturmaya başlanılmıştır” denildi.

9’AR YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamından hazırlanan iddianamede, eylemin seçim sürecinde bir Cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere FETÖ tarafından toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan şüpheli olarak yer aldı. İddianamede sanıklar hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.



SÜRECİN YÖNETİLMESİNDE, FETÖ İLE BAĞLANTILI HESAPLAR ROL ÜSTLENMİŞ

Söz konusu iddianamede, müştekinin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapıldığı, müştekinin seçim sürecinden çekilmesini sağlamak üzere kendisine şantaj ve tehditte bulunulduğu belirtilerek, “Siyasi iktidara yakın çevrelerle işbirliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı, mağdurun kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilerek yayıldığı, mağdurun yüzü montajlanarak sahte porno video kayıtları oluşturulduğu, söz konusu montaj porno videoların şüpheliler tarafından internet ve sosyal medya mecralarında yayıldığı, bu yolla mağdurun toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığına saldırılarda bulunulduğu yönünde somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu ve emarelerin bulunduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. İddianamede, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğinin altı çizilerek, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği vurgulandı.



Söz konusu iddianame, Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.