Cem Küçük, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, gazeteci İsmail Saymaz ardından Rasim Ozan Kütahyalı, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurduğunu iddia etmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, savcılığa böyle bir başvurusunun olmadığını kaydetti. Savcılık kaynakları da kendilerine gelen bir başvuru olmadığını bildirdi.