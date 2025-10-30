Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edildi.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında gündeme gelen iddia ile ilgili olarak program yorumcularından Fatih Atik, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda tutuklu belediye başkanı var geçen hafta Beşiktaş iddianamesi açıklandığında Rıza Akpolat 'eğer beni desteklemezseniz konuşurum' diye bir mesaj paylaştığını Şamil Tayyar anlatmıştı, şimdi de başka bir CHP belediye başkanının itirafçı olmak istediğini öğrendik o isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek" dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tutuklu başkan Böcek'in itirafçı olmak istediğinin bilgisinin kendisine geldiğini iddia etti.

Atik, açıkladığı bilginin 'Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelen bir bilgi' olduğunun da altını çizdi.

Atik konuşmasında, Böcek'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle daha fazla cezaevinde kalmak istemediği, serbest kalmak istediği içinde savcılara bu talebini ilettiğini iddia etti.

SAYMAZ: ANTALYA BAŞSAVCILIĞI, BAŞVURUYU DEĞERLENDİRİYOR

Canlı yayındaki bu iddiaların ardından Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu iddia ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Saymaz, paylaşımında "Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. . Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında" dedi.

Tutuklu Antalya Belediye Başkanı ile ilgili gündeme gelen iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken konuyu Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medyada ele aldı.

'ANTALYA'YI SICAK GÜNLER BEKLİYOR'

Kütahyalı, "Muhittin Böcek, cezaevinde savcı ile görüşmüş İsmail. Böcek’in itiraf edeceğini savcıya ifade ettiği mevzu başlıkları korkunç. Bence polis-adliye muhabirliği kökenli bir gazeteci olarak o başlıkları öğren, şok yaşayacaksın. Böcek’in avukatları da müvekkillerinin tüm gerçekleri açıkça ifade vermesi için görüş bildirmiş kendisine. Özellikle Antalya CHP ve CHP genel merkezinden birkaç isimle ilgili de çok detaylı ifade vereceğini belirtmiş Muhittin Böcek. Mesele artık Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci’de düğümleniyor… Önümüz kış ama Antalya’yı çok ama çok sıcak günler bekliyor…" yorumunda bulundu.