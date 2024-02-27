Muhtar adayı değilim afişi bastırıp astı. ‘Niye diye sormayın kafanızı boşa yarmayın’

Kaynak: İHA
Muhtar adayı değilim afişi bastırıp astı. ‘Niye diye sormayın kafanızı boşa yarmayın’
Samsun’da 30 yıldır kumaşçılık yapan Alaattin Atıcı, muhtar adayı olmadığını bir afişle duyurdu. Atıcı ayrıca afişin üstünde yazdığı “Niye diye sormayın kafanızı boşa yarmayın” yazısıyla, afişin sorgulanmamasını istedi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde esnaflık yapan Alaattin Atıcı, mahalleye yapıştırdığı afişler ile görenlerin dikkatini çekiyor.

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Birçok muhtar adayının afişinin bulunduğu mahallede “Unkapanı Mahallesi muhtar adayı (değilim), niye diye sormayın, kafanızı yormayın” şeklinde yazı yazarak elektrik panoları ve dükkanına afiş yapıştıran Alaattin Atıcı, insanların yüzünde tebessüm oluşturmak istediği için böyle bir şey yapmaya karar verdiğini açıkladı.

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"MUHTAR OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Muhtar olmayı çok istediğini fakat işlerimin yoğunluğundan dolayı olamadığını belirten Atıcı, mahalleye astığı afişler hakkında, “Muhtar değilim diyerek hem kendimi mutlu ettim hem de okuyanlar biraz eğlensin, mutlu olsun diye böyle bir şey yaptım. Muhtar olsaydım eğer muhtarlığa maaş almak için değil maaşımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için gelirdim. Silah da almazdım. Silaha karşıyım. Bir muhtar 5 yılda 1 milyon 700 bin TL para alıyor. Yüzde 25 arttığını düşünürsek. O paranın hepsi ihtiyaç sahiplerinin cebine girerdi. ‘Unkapanı Mahallesi muhtar adayı (değilim), niye diye sormayın, kafanızı yormayın’ diye yazdım ki millet beni muhtar sansın. Okuyunca espriyi görüyor ve gülüyor. Muhtar olsam bu kadar ses getirmezdi. Tepkilere bende şaşırdım” diye konuştu.

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