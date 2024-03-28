Muhtar adaylığı çatışması: 9 Yaralı, 2 gözaltı!

Olay, 27 Mart 2024 tarihinde Baykan'a bağlı Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda 1 polis memuru ve 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından firar eden M.Y. isimli şahsın aracı, Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS) kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Y. ve S.S., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından M.Y. ve S.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.