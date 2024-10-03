Muhtar adına sahte hesap açıp, mahalleliyi dolandırdılar

Durumu fark eden Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, hesabın kendisi ile alakalı olmadığına dikkat çekerek mahalle sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MUHTAR MAHALLE SAKİNLERİNİ UYARDI

Yaklaşık 10 bin nüfuslu Fatih Mahallesi'nde yaptığı sosyal projelerle tanınan Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, adına sahte hesap açıldığını ifade ederek, mahalle sakinleri ve vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Muhtar Taşçıoğlu, bir mahalle sakininin dolandırılması üzerine adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini belirtti. Geçtiğimiz 28 Eylül günü sahte hesabın açıldığını ve mahalle sakinlerine "Devletten 5 bin TL pazar alışveriş desteği" mesajı atıldığını belirten Taşçıoğlu, hesabın kapatılması için gerekli şikayetleri yapmalarına rağmen sosyal medya platformundan olumsuz geri dönüş aldıklarını ve sahte hesabın hala daha açık olduğunu söyledi. Sahte hesap dolayısıyla kendisinin adıyla toplamda 2 mahalle sakininin dolandırıldığını belirten muhtar Taşçıoğlu, "Dikkat" çağrısı yaparak vatandaşların sahte hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

"MUHTARIM SİZİNLE Mİ YAZIŞTIK" DİYE SORDU

Yaşanan dolandırılma olaylarının ardından hem karakola giderek şikayetçi olduklarını hem de sosyal medya platformunun yönetimine şikayet ettiklerini belirten Taşçıoğlu; "28 Eylül tarihinde adıma sahte bir hesap açıldığının farkına vardık. Kendi gerçek sayfamda da bu konuda herkesi bilgilendirdim. Ancak bir mahalle sakinim, gece beni aradı. "Muhtarım sizinle mi yazıştık?" diye sordu. Benimle yazışmadığını söyleyince kendisinin dolandırılmış olduğunu fark etti. Miktar da çok yüksek. Hemen karakola gidip ifade verdi. Ayrıca sosyal medya sayfasının yönetimine de şikayette bulunduk. Adıma sahte hesap açıldığını söyledik. Ancak sosyal medya platformu, herhangi bir ihlal görmedikleri ve taklit bir sayfa olmadığı yönünde cevap yazdı. Hesabı kapatmadı. Hiç bir işlem yapmadı. O hesap hala daha açık. Birçok mahalle sakinlerimiz de şikayette bulundu, sayfanın kapatılması için. 30 Eylül akşamı karakola gidip şikayette bulundum. Aynı gece bir başka mahalle sakinim dolandırıldı. Bugün kontrol ettiğimde sahte hesabın hala daha açık olduğunu gördüm. Mahalle sakinlerimin ve tüm vatandaşların herhangi bir yerden hediye umuduyla ya da yardım umuduyla hiç kimseyle banka bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, telefon numaralarını, kimlik bilgilerini paylaşmamalarını tavsiye ediyorum. Dikkatli olmaları konusunda tüm vatandaşları uyarıyorum. Benim adıma açılan veya herhangi bir başka kişi ya da kurum adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyiniz" dedi.