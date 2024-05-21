Muhtar köyüne ilanla imam arıyor. Maaşını ve meyve ağaçlarının tamamını verecek

Adana'nın Kozan ilçesi merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Salmanlı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini İlyas Köse kazandı. Köse, seçim öncesinde kazandığı taktirde mahallede 3 yıldır imamı olmayan camiye imam getireceğini söyledi.

Bu vaadini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Köse, geçen zaman zarfında müftülük ve kaymakamlığa başvurmasına rağmen mahalleye bir türlü imam getiremeyince, mahallenin girişine imam arandığı yönünde ilanlar astı.

"MUHTARLIK MAAŞININ TAMAMINI VERECEĞİM"

Konuyla ilgili konuşan İlyas Köse, "Camimiz 1958 yılında yapıldı ancak 3 yıldır imam yok. Biz Kozan Müftülüğüne defalarca başvurduk ama kadro olmadığı için cevabını aldık. Ben de muhtarlık maaşımı vaat ettim ve köyümüze çocuklara temel dini bilgileri aktaracak, cuma ve cenaze namazını kıldıracak kadrolu imam arıyoruz. Biz de köyün girişine ilan astık. Muhtarlık maaşının tamamını vereceğim. Yetmezse üstüne de veririz. Lojmanı beğenmez ise ben kendi evimi vereceğim. Cami bahçesinde meyve ağaçları var onları da satıp gelir elde edebilir. Köyümüzün çocuklarına dini bilgileri versin, cenazemizi ve cuma namazını kıldırsın istiyoruz. İmam olmayan yerde cemaat olmuyor. İmam görevini tam yaparsa cemaati çoğaltmak imamın görevi. En azından cuma günleri namaz kıldırsın istiyoruz. Çocuğumun dini soruları soruyor cevap veremediğimiz yerler oluyor istiyoruz ki doğru bilgiler alsın. Biz camide öğrendik birçok şeyi. Köyümüz 368 kişi yazın 500 kişiye ulaşıyor" diye konuştu.

"CUMA NAMAZLARINDA ÇEVRE KÖYLERDEN İMAM ARIYORUZ"

Gökgöz Mahallesi Muhtarı Mızrak Acar ise, "55 hanemiz var ve Salmanlı Camii'ni kullanıyoruz ama 3 kilometrelik yol 5 kilometreye çıkıyor. Cenazelerimizde, cuma namazlarında çevre köylerden imam arıyoruz" dedi.