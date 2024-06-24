Muhtarın bayramı zehir oldu: 40 bin lira…

Kaynak: AA
Muhtarın bayramı zehir oldu: 40 bin lira…

Hatay’ın Antakya ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte muhtarlık ofisine gelen muhtar, hırsızlık şoku yaşadı.

Hırsızlar, ofisin demir korkuluklarını parçalayarak içeri girdi ve 40 bin TL değerindeki eşyaları çaldı. Muhtar, olayı polise bildirerek hırsızların yakalanmasını istedi.

Muhtar Bekir Kutlu, 40 bin TL’lik kaybı olduğunu belirterek, “Bayramdan sonra muhtarlığa geldiğimde ofisime hırsızların girdiğini fark ettim.

muhtar-ic.jpgKlima, televizyon gibi elektronik eşyaları çalmışlar ve baya dağıtmışlar. Ofisimizde 40 bin TL’lik kaybımız var.

Rezerv alanında olan muhtarlarımızın yerleri yok şuanda bizlere yer tahsis edilmesini istiyorum. Güvenli, kalıcı yerlerin bizler için daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi

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