Muhtarlar günü Bayrampaşa'da kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Bayrampaşa’da düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Demokrasimizin temel taşı tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Daha güzel ve daha nitelikli bir Bayrampaşa’yı 11 muhtarımızla birlikte inşa ediyoruz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bayrampaşa Atatürk Parkı’nda tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konmasının ardından protokol konuşmaları ile sürdü. Törenin ardından Başkan Hasan Mutlu, muhtarları makamında ağırladı.

"DAHA NİTELİKLİ BİR BAYRAMPAŞA’YI 11 MUHTARIMIZLA BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Bayrampaşa’yı ortak akılla yönettiklerini ifade eden Başkan Mutlu, "Demokrasimizin temel taşı, yerel yönetimlerin olmazsa olmazı tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Daha güzel ve daha nitelikli bir Bayrampaşa’yı 11 muhtarımızla birlikte inşa ediyoruz. Halkımıza hizmet sürecinde görüş, öneri ve fikirleriyle bize destek veren değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.