Muhtarlık için oy kullanılamadı. Sadece 8 seçmeni var. Yer: İstanbul

Kaynak: İHA
Muhtarlık için oy kullanılamadı. Sadece 8 seçmeni var. Yer: İstanbul
İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Sarıdemir Mahallesi'nde sadece 8 seçmene sahip olması nedeniyle kimse muhtarlık için oy kullanılanamadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Sarıdemir Mahallesi, sadece 8 seçmene sahip olan en düşük seçmen sayısına sahip mahallelerden biri olduğu ifade edildi.

Bu mahalle, yoğun iş yerlerinin bulunduğu ve Yemiş İskelesi olarak bilinen gıda çarşısına bağlı ticarethanelerin bulunduğu bir bölge olduğu bildirildi.

Ancak, konutların olmaması nedeniyle seçmen sayısı oldukça az olduğunun altı çizildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Sarıdemir Mahallesi'nde muhtar seçimi yapılamadı. Bu durum, önceki yerel seçimlerden farklılık gösterdiği bildirildi.

Mahalle sakinleri, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda oy kullanmak zorunda kaldılar.

İstanbul'daki bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi için ayrılan 3036 numaralı Demirtaş Mahallesi sandığına yönlendirildi.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi ve Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, bu durumla ilgili olarak şunları söyledi:

"Mahallelerin kurulması, bölünmesi ve yeni mahallelerin oluşturulması belediye meclislerinin yetkisindedir. Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni, hem kendi mahallelerinde hem de eklendikleri Demirtaş Mahallesi'nde oy kullanamamaktadır."

Bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Belediye Meclis Üyesi oylarını kullanabilir, ancak her iki mahallede de oy kullanmaları mümkün değildir.

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