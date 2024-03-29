Muhtarlık kavgasında 9 kişiyi yaraladılar

Olay, dün öğleden sonra Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde oldu.

Akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etmeye başladı. Olayda 1'i polis olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Olay sonrası firar eden M.Y. isimli kişinin aracı, Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS) kameraları tarafından bulundu.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. ve S.S., gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, 1 tabanca ele geçirildi.