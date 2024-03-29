Muhtarlık kavgasında 9 kişiyi yaraladılar

Kaynak: İHA
Muhtarlık kavgasında 9 kişiyi yaraladılar
Siirt’te muhtar adaylığı nedeniyle çıkan ve 1’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sonunda 2 kişi Batman'da yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde oldu.

Akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etmeye başladı. Olayda 1'i polis olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Olay sonrası firar eden M.Y. isimli kişinin aracı, Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS) kameraları tarafından bulundu.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. ve S.S., gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, 1 tabanca ele geçirildi.

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