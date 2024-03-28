Muhtarlık kavgasında 9 kişiyi yaralayan zanlılar şehir dışında yakalandı

Kaynak: İHA
Muhtarlık kavgasında 9 kişiyi yaralayan zanlılar şehir dışında yakalandı
Siirt’in Baykan ilçesinde muhtarlık yarışı sebebiyle çıkan ve 1’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 kişi Batman'da yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde yaşandı.

Akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açarken çıkan olaylarda biri polis 9 kişi yaralandı.

Olayın ardından firar eden M.Y. isimli şahsa ait araba, Batman'ın Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS ) kameralarına yakalandı.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan M.Y. ve S.S., gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, bir adet tabanca ele geçirildi.

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