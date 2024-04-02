Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu

Kaynak: İHA
Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu
Kastamonu’da 2 muhtar adayının tartışması kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu olayda 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2 muhtar adayı arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı (42) arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Süer, göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Galip Alkaşı’nın durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kavga ettiği görülüyor. Daha sonra silahla ateş edilince vatandaşlar panik yaşıyor.

Öte yandan, Donalar köyünde Galip Alkaşı’nın girdiği muhtarlık seçiminde 8 oyla kaybettiği öğrenildi.

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