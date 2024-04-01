Muhtarlık seçimi meydan muhaberesine döndü. 4’ü ağır 23 yaralı

Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, oyların sayıldığı esnada mevcut muhtar Fatih Akgül (45) ile rakibi Ö.B.’nin (62) yakınları arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen tartışmada, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taraflardan H.Ş., C.Ş., E.A. ve T.S. yaşanan kavga sonucu aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ankara ve Çankırı’daki çevre hastanelere sevk edildi.

Olaya karışan diğer 19 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu edinilen bilgiler arasında. Jandarma ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.