Muhtarlık seçimi tekrarlanacak. Edirne'de akıl almaz olay. Oylar çöpten çıktı.

2024 yerel seçimlerinde, Edirne merkeze bağlı Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu. Oy verme işleminin sonlanmasından sonra sayımı bitirilen 5 sandık ıslak imzayla tutanak altına alındı.

İddialara göre oyların sayıldığı 3153 numaralı sandıkta muhtarlık için kullanılan oylar, odada bulunan temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı. Sandık görevlilerince tespit edilen akıl almaz olay karşısında muhtar adayları duruma itiraz etti.

Edirne İlçe Seçim Kurulu’na bildirilen konu hakkında soruşturma başlatıldı. İlçe Seçim Kurulu bugün yaptığı yazılı bir açıklamayla Edirne, Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde tekrarlanacağını duyurdu. Mevcut muhtar Turhan Özgünden yaşananlar sonrası bir hayli şaşkın olduğunu söyledi.