Muhtarlık yarışında uzun namlulu silahlar konuştu. 1’i polis 9 kişi yaralı

Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana gelen olayda, akraba oldukları belirtilen iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adaylığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken silahlar konuştu.

Taraflar, yanlarında bulunan tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açarken, Hüseyin B., Ömer B., Murat B., Yasin B., Cüneyt B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ve kavgaya şahit olup tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer B.’nin Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı iletildi.