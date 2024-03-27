Muhtarlık yarışında uzun namlulu silahlar konuştu. 1’i polis 9 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Muhtarlık yarışında uzun namlulu silahlar konuştu. 1’i polis 9 kişi yaralı
Siirt’in Baykan ilçesinde akraba olan iki grup arasında muhtar adaylığı sebebiyle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan polis memurunun da aralarında bulunduğu 9 şahıs yakalandı.

Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana gelen olayda, akraba oldukları belirtilen iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adaylığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken silahlar konuştu.

Taraflar, yanlarında bulunan tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açarken, Hüseyin B., Ömer B., Murat B., Yasin B., Cüneyt B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ve kavgaya şahit olup tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer B.’nin Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı iletildi.

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