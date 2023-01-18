18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal

Bal üçlüsünü karıştırınca faydasına çok şaşıracaksınız! Saçların hızlı uzaması için güzellik merkezlerini tercih etmeyenler doğal gıdalara yöneliyor. İşte saçları uzatan doğal besinler…

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:10
Takip Et

Muhteşem üçlü

Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
+
Aa
-

 

 

 

Saçların hızlı uzaması ve saç bakım maskeleri merak ediliyor. İşte saçı uzatan doğal besinlerle özel tarifler…

ASPİRİN
Suyun içine asprin attıktan sonra durulama esnasında aynı suyu kullanırsanız saçlarınız hızla uzamasına katkı sağlayacaktır.

ELMA SİRKESİ
Duştan çıkmaya yakın suyun içine biraz elma sirkesi koyarak saçınızın hem parlak olmasını hem de hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.

MENEKŞE YAĞI
Başa menekşe yağı ile masaj yapılır. Bir süre yapılmaya devam edilir.

PATATES, YUMURTA VE BAL
Haşlanmış patatesin suyunu yumurtanın sarısını ve balı karıştırarak saçınıza uygulayın. Daha sonra saçlarınızı yıkayın. Haftada bir kere bu maskeyi yaptığınızda saçınızın yumuşadığını ve uzadığını göreceksiniz.

KEKİK
1 avuç kekik 1 kg suya konulur ve hafif ateşte 5 dakika kaynatılır. Saçsız cilde, süzüldükten sonra suyu ile masaj yapılır. (Saçta bulunan fazla yağı gideriyor, saç diplerinde bulunan mikropları öldürüyor.)

SOĞAN, TARÇIN VE SARIMSAK
Bu üçlünün saça faydası inanılmaz. Üçünü de kaynattıktan sonra saçınıza uygularsanız saçlarınız uzamaya başlayacaktır. Soğan ve sarımsak kürü ile saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI
Bir tane yumurtayı mikserle çırpın. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Saçlarınız yağlıyken bu karışımı saçlarınıza uygulayın. Bu karışımı saç köklerinden başlayıp, saç gövdesine ve saç uçlarına kadar uygulayın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirdikten sonra saçlarınızı streç film ile sarın. Bu şekilde 3-4 saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.
Birçok insan saç taramanın saçları sık döktüğünü söyler. Oysa saçları gün içinde taramak saç diplerinde kan dolaşımı hızlandırdığı için saçlar uzamaya başlıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
3
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
4
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
6
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
7
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.