Muhteşem Yüzyıl oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mahidevran rolüyle izlediğimiz Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan rolünü üstlenen Selma Ergeç ve Firuze Hatun'u oynayan Cansu Dere'nin dostluğu proje bitse de devam etti.

Dizi çok uzun bir süre önce bitse de üçlü, birbirlerinin hayatından hiç çıkmadı. İster özel gün ister gezmek olsun, üç ünlü oyuncuyu sık sık bir arada görüyoruz.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları Cansu Dere (Firuze), Selma Ergeç (Hatice) ve Nur Fettahoğlu (Mahidevran) bir kez daha bir araya geldi. Üçlünün pozlarını Nur Fettahoğlu, şu notla paylaştı: "Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki!"



