Mühürsüz oylar için bir başvuru daha

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını “yargının siyaseti dizaynı” olarak değerlendirmişti. Bu kararın, 2017’de mühürsüz oylarla yapılan referandum dahil geçmiş tüm seçimlerin dava konusu yapılmasının önünü açtığını savundu. Olgun, referandumu mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 2017 refrandumundaki mühürsüz oylar için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptığını açıkladı.

2017 referandumu mahkemelik oluyor! Mühürsüz oyların peşine düşüldü

Öztürk Yılmaz, X hesabından şunları yazdı:

"Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"

NE OLMUŞTU?

YSK Başkanı Sadi Güven, 2017 refarandumunda dışarıdan getirildiği kanıtlanmadığı sürece mühürsüz zarf ve pusulaların ların geçerli sayıldığını söylemişti, Güven, “Tercih” yerine “Evet” mührünün de geçerli olduğunu açıklamıştı.

Son olarak İstanbul CHP İl Başkanlığına kayyum atanmasının YSK kararlarının mahkemelere taşınacağı olarak yorumlandı. 2017 refarandumundaki mühürsüz oylar da bu süreçte gündeme geldi.